Apucarana inaugura a “Ciclorrota Caminhos do Café e Estrada Bela”

Os ciclistas devem levar um quilo de alimento não perecível, que será entregue para entidades de assistência social do município

Com a presença de mais de 400 ciclistas da cidade e região, será inaugurada neste domingo (26/02), em Apucarana, a “Ciclorrota Caminhos do Café e Estrada Bela” do Programa Pedala Paraná. O roteiro começará a partir das 8 horas, na praça da estação do Museu do Café no distrito do Pirapó, e percorrerá 37 quilômetros passando nas localidades rurais do Barreiro e da Caixa São Pedro.

Após a largada, os amantes do pedal ingressarão na Fazenda Colina até chegar na Estrada Bela, que tem início no acesso ao distrito do Barreiro. Em seguida, os praticantes seguem à Caixa São Pedro fazendo o retorno até o Pirapó. Os ciclistas devem levar um quilo de alimento não perecível, que será entregue para entidades de assistência social do município.

“O evento tem um roteiro turístico fantástico e com ótima estrutura, proporcionando aos participantes momentos de lazer, bem estar e de saúde. Os ciclistas percorrerão áreas de mata nativa e de vale, onde existem pesqueiros, viveiros, restaurante e fazendas. Será um belo evento, que reunirá participantes de várias faixas etárias”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Será um evento grandioso com os ciclistas conhecendo as belezas naturais do nosso município e contando com estrutura de apoio, com água e frutas, além de segurança em todo o percurso. Todos os inscritos receberão medalhas”, disse a superintendente da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Andréia Patrícia Rinaldo.

“O Pedala Paraná é o maior programa de implantação de ciclorrotas do Brasil, pois já passamos mais de mil quilômetros de rotas no Estado. O programa funciona em parceria com os municípios, tendo como foco principal de promover o esporte com bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional. E agora chegou a vez de Apucarana receber uma ciclorrota do Pedala Paraná, com a rota tendo 37 quilômetros e uma altimetria de 652 metros, sendo considerada de dificuldade média”, frisa a ex-atleta de ciclismo Cynthia Duarte, coordenadora de comunicação da Secretaria do Esporte do Governo do Estado.

A ciclorrota tem a realização da Prefeitura de Apucarana, Governo do Estado e da Amuvitur, que é a agência de turismo da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), com apoio do Detran, Sanepar, Nos Energy Drink, de clubes de ciclismo do município, outros órgãos estaduais e de empresas parceiras.

