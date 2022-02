Da Redação

Apucarana imunizou 46% das crianças contra Covid-19

Quatro a cada dez crianças com idades entre 5 a 11 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Apucarana. Levantamento da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) revela um total de 5.596 crianças imunizadas até o dia 7 de fevereiro, número que representa 46% do público alvo infantil formado por 11.998 pessoas dentro dessa faixa etária.

O município atingiu a última etapa da vacinação pediátrica na última sexta-feira (4) com a abertura da imunização de crianças com 5 anos. A faixa etária dos 10 e 11 anos está liberada há quase três semanas. O secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, avalia que o índice vacinal atingiu a média esperada dentro do tempo executado. “É um número razoável que pode melhorar. Acredito que atingimos o foco dentro do tempo executado. Mas importante informar que muitas crianças podem ter pego Covid-19 e não puderam receber a vacina. Mas o atendimento continua no Ginásio Lagoão e vamos continuar recebendo a imunização até atingir 100% das crianças que deveriam ser vacinadas’, afirma Bachiega.

O secretário lembra que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos em dezembro do ano passado. Em janeiro deste ano a agência liberou a aplicação da CoronaVac a partir dos 6 anos. Ele reforça o pedido do secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, para que os pais levem os filhos para serem vacinados. “É muito importante que os pais tenham essa atitude para proteger as crianças e aumentar a imunidade delas. O secretário de Estado vacinou os filhos dele e pede para que a população siga esse exemplo”, assinala.

