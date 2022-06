Apucarana imuniza 3.037 pessoas no dia D da Vacinação

Da Redação

Apucarana imunizou 3.037 pessoas no Dia D da Vacinação no último sábado (11). A maioria das doses aplicadas, 1.693, foi contra a gripe, no primeiro dia em que a vacina da influeza foi liberada para população em geral a partir dos 6 meses de idade.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que a vacina da gripe está mantida à disposição da população a partir dos 6 meses em 26 Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 16h30. Também no sábado foi grande a procura pela vacina contra a Covid-19, com a imunização de 1.035 pessoas.

Uma iniciativa do governo do estado, o Dia D de vacinação teve o objetivo de intensificar a imunização contra a gripe, Sarampo e a Covid, bem com proporcionar uma oportunidade para população atualizar a carteira de vacinação com a oferta também das vacinas BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, Meningocócica, Pentavalente, Pneumocóccica, Poliomielite, Rotavírus Humano e Tríplice Viral.

O prefeito Junior da Femac acompanhou pessoalmente a vacinação no sábado, realizada em 7 Unidades Básicas de Saúde: UBSs Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa, Raul Castilho, na Rua Osvaldo Cruz (região central); Raul Castillho, no Núcleo João Paulo; Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis; Moacir Mascaro, Núcleo Parigot de Souza; e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó.

“Todas as vacinas são importantes, mas lanço um apelo especial para os apucaranenses manterem em dia a vacinação contra a Covid e que não deixem de se proteger contra a gripe. Temos vacinas, portanto se cuidem e especialmente levem seus filhos para receber a vacina da gripe. As crianças formam a maioria dos pacientes com quadro grave de doenças respiratórias e a vacina pode evitar que cheguem ter complicações na saúde”, alerta Junior da Femac.

A vacinação contra a Covid continua sendo realizada no Complexo Esportivo Lagoão, dentro do ginásio, de 8h30 às 17 horas. A 4ª dose está disponível para pessoas com 50 anos ou mais e para profissionais de saúde que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses. A dose de reforço (3ª dose) é liberada para adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses. Já a imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população a partir dos 5 anos.