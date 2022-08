Apucarana imuniza 1.142 crianças contra polio no Dia D de Vacinação

Da Redação

A campanha de vacinação começou no dia 8 de agosto

Apucarana imunizou 1.142 crianças contra poliomielite no Dia D de Vacinação, realizado no último sábado. A mobilização no município para aumentar a cobertura vacinal contra a paralisia infantil foi realizada 26 Unidades Básicas de Saúde com sala de vacina e contou com o chamamento nas ruas centrais pelo Zé Gotinha, o mascote das campanhas de vacinação contra a poliomielite.

Apesar da boa adesão ao Dia D da Vacinação, a cidade está longe de atingir a meta de imunizar contra a polio 7.689 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). A campanha começou no dia 8 de agosto e o total de doses aplicadas é de 1.444, o que corresponde a 18,78% do público alvo.

“Apelamos para os pais que ainda não vacinaram seus filhos que compareçam a unidade de saúde mais próxima de sua casa, entre 8 horas e 16h30. Temos esse dever com nossas crianças. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e da multivação segue até o dia 9 de setembro”, informa o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega.

O prefeito Junior da Femac reitera a importância de garantir às crianças a proteção contra várias doenças. “Isso é possível com o cuidado de manter o calendário de vacinação infantil em dia. As doses estão disponíveis em 26 Unidades Básicas de Saúde de nossa cidade”, orienta Junior da Femac.

A vacina contra a poliomiete é destinada a crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses), incluindo as que já receberam as vacinas anteriormente. Paralelamente, acontece também campanha da multivacinação para Atualização da Caderneta de menores de 15 anos de idade.

A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa que invade o sistema nervoso e pode provocar paralisias irreversíveis em questão de horas. A vacinação é a principal forma de prevenção.

