Apucarana implanta programa ‘Brigadas Escolares’ na rede municipal

Apucarana é a primeira cidade, na área de abrangência do Núcleo Regional de Educação, a implantar o programa ‘Brigadas Escolares’ nas sessenta unidades da rede municipal de ensino. Aproximadamente 450 professores e servidores já concluíram a primeira etapa do curso de formação, na modalidade de Educação a Distância (EaD). A abertura da segunda fase, presencial, foi realizada na noite de sexta-feira (15/9) no Cine Teatro Fênix.

O prefeito Junior da Femac destacou a importância do programa ‘Brigadas Escolares’ para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco. “Os brigadistas escolares são servidores que recebem treinamento específico para fazer o atendimento básico de outros servidores e estudantes em casos de emergência, liderar o abandono da edificação escolar – se necessário – com segurança, levantar as necessidades de adequação do ambiente e incentivar a construção de uma cultura de prevenção na comunidade escolar,” explicou.

A Lei nº 18.424, de 8 de janeiro de 2015, instituiu as Brigadas Escolares na rede estadual de educação do Paraná. Posteriormente, em 7 de dezembro de 2021, a Lei nº 20.863, possibilitou que o programa fosse estendido também às redes municipais de ensino.

“A primeira etapa do curso de formação de brigadistas foi ofertada pela Escola de Defesa Civil, no período de 26 de junho a 14 de agosto, e teve carga horária de 70 horas, referentes a conteúdos teóricos. Já a segunda fase, que iniciamos agora, será ministrada presencialmente por militares do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e do 11º Grupamento de Bombeiros, e terá carga horária de 24 horas, referentes a simulações e atividades práticas,” detalhou a secretária municipal de educação, professora Marli Fernandes.

Na noite desta sexta-feira (15/9), no Cine Teatro Fênix, os futuros brigadistas assistiram a três breves palestras, proferidas pelo Major Élcio José de Meira (11º GB), pela Sargento Camila Aniele Pinto (BPEC) e pela secretária de educação Marli Fernandes. Estudantes da turma de 4º ano da Escola Municipal José Idésio Brianezi abrilhantaram a programação com a apresentação de uma coreografia da canção Heroes, do DJ Alesso.

