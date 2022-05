Apucarana implanta novas travessias elevadas

Da Redação

Mais regiões de Apucarana com grande fluxo de pedestres estão ganhando travessias elevadas. Os equipamentos, que oferecem maior segurança para a pessoa atravessar de um lado para o outro da via, estão sendo implantados pela prefeitura, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), em seis novos pontos, sendo dois nas imediações do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo (ruas José Francisco Ferreira e Izidoro Cerávolo), um na Rua Professor João Cândido Ferreira para atender ao Espaço das Feiras e Escola Nossa Senhora da Alegria, um no Colégio Nossa Senhora da Glória (Rua Antônio Ostrenski) e outro na Avenida Central do Paraná, junto ao Fórum da Justiça do Trabalho.

O serviço é executado por uma empreiteira especializada contratada por licitação. “Temos planejado diariamente um trânsito mais seguro e as travessias elevadas já provaram sua eficácia em Apucarana. Agora, estes equipamentos que oferecem maior segurança ao pedestre estão chegando para atender a grande demanda de três instituições de ensino, um fórum (Trabalho) e um local de uso coletivo que se tornou referência em nossa cidade, que é o Espaço das Feiras”, elencou o prefeito Júnior da Femac.

As estruturas das seis novas travessias foram construídas ao longo do último sábado e, até o final desta terça-feira, a empreiteira deve concluir todo o trabalho, que contempla ainda a pintura da sinalização horizontal de trânsito e canaletas entre o meio-fio e a rampa. “Solicito cuidado aos motoristas ao passar por estes locais em obra. Está tudo sinalizado, tem cones, mas é importante uma atenção especial, também por parte dos pedestres”, pediu o prefeito, que esteve vistoriando todos os pontos nesta segunda-feira. “Parabenizo a todos do Idepplan por mais este trabalho e agradeço aos vereadores da base pela aprovação dos bons projetos em favor de Apucarana”, disse Júnior da Femac.

O diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes, explica que tecnicamente a travessia elevada é a continuação da calçada. “Este equipamento possibilita que o transeunte fique no mesmo nível da calçada, proporcionando acessibilidade e maior segurança para a travessia da rua. Ao estar no equipamento, o pedestre tem total preferência”, explica Mendes, reforçando que a definição pela instalação leva em consideração critérios técnicos, sobretudo, o fluxo de pedestres. “As travessias elevadas também colaboram para a redução de velocidade dos veículos, o que contribui para um trânsito mais seguro”, conclui o diretor-presidente do Idepplan.

