Apucarana implanta iluminação LED no Recanto Bom Retiro

A Prefeitura de Apucarana executa nesta semana instalação de luminárias em tecnologia LED no Recanto Bom Retiro, região norte da cidade. Localidade de chácaras, o investimento era uma reivindicação dos moradores e faz parte do planejamento da prefeitura que já modernizou cerca de 80% do sistema de iluminação pública do município.

Estão sendo modernizados todos os 40 pontos de iluminação da comunidade. “As antigas luminárias, de tecnologia ultrapassada, estão sendo trocadas por novas, em tecnologia LED, na potência 120 watts. Um serviço de qualidade que vai conferir uma mudança radical em relação ao sistema existente, que era de baixa qualidade (vapor de sódio na potência de 70 watts)”, assegura o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

As luminárias LEDs, explica ele, convertem a energia elétrica em luz de forma mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, proporcionando maior luminosidade, economia de energia e durabilidade. “Um dos moradores que mais solicitou a melhoria foi o conhecido “Seu Antônio”, que acompanhou o início dos trabalhos e manifestou, em nome de todos da comunidade, gratidão ao prefeito Júnior da Femac pelo investimento direcionado ao bairro”, disse Lafayete.

Além da área central e bairros, nos últimos quatro anos a Prefeitura de Apucarana levou iluminação em LED para as rodovias de acesso ao município e também as regiões rurais. “Neste período, promovemos a instalação de cerca de 7 mil luminárias LED, assegurando maior segurança e qualidade de vida aos cidadãos”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

Ele acentua que os serviços são executados através de empresa especializada contratada por licitação, com acompanhamento e supervisão do Idepplan, e financiados com recursos da Cosip – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública. “Nesta semana chegamos ao Recanto Bom Retiro, uma região de chácaras onde no ano passado também promovemos a total urbanização, com instalação de galeria pluvial e pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em um investimento na ordem de R$470.117,40 em com recursos próprios”, recorda o prefeito.

