Da Redação

Apucarana ilumina ligação entre bairros

A Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), concluiu nesta semana a modernização da iluminação pública de um trecho de 120 metros lineares que serve de ligação viária entre os jardins São Pedro e das Flores. As antigas luminárias foram substituídas por novas de vapor metálico na potência 400 watts.

continua após publicidade .

O resultado do serviço foi conferido de perto pelo prefeito Júnior da Femac. “Esta é uma rotina diária onde procuro acompanhar de perto todas as obras, programas e serviços municipais. Esta ligação faz parte do Programa Interbairros, que já uniu diversos bairros, encurtando distâncias, promovendo a cidadania das pessoas, e o reforço da iluminação pública complementa esta obra tão importante para a região, garantindo uma maior sensação de segurança a todos que precisam passar por ela no período da noite”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

O trecho em questão, contextualiza o prefeito, é um prolongamento da Rua João Luís Orlando. “Uma obra que criou um novo corredor de tráfego, envolvendo a remodelação da rua em uma extensão de 1.200 metros entre o cruzamento com a Rua Bandeirantes, no Jardim São Pedro, até a Rua Tulipa, no Jardim das Flores”, recorda Júnior, frisando que o “Interbairros” foi idealizado pelo ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

continua após publicidade .

O superintendente do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, assinala que novas frentes de modernização da iluminação pública estão sendo licitadas. “O prefeito Júnior da Femac tem uma grande preocupação com este setor, que interfere diretamente na qualidade de vida da população, sobretudo no que que tange à segurança pública, por isso estamos trabalhando em novos projetos, entre eles a substituição da iluminação em toda a extensão das avenidas marginais Zilda Seixas Amaral e Francisco Kitano, que vão deixar de ter uma iluminação ultrapassada, majoritariamente de vapor de sódio 250 watts, e irão receber luminárias LED de 180 watts, e também a iluminação da Ciclovia Irmo Celso Vidor, em construção em trecho de 2,7 quilômetros entre o Monumento ao Boné (Bonezão) e a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar). Todos trechos na saída para Londrina, região com grande densidade industrial e com o setor habitacional em pleno crescimento”, informa Luz.

Recentemente, a prefeitura concluiu a modernização da iluminação em mais

de 40 bairros, em um investimento superior a R$3,7 milhões. “As antigas luminárias deram lugar a novas em vapor metálico e, as vias com maior fluxo, receberam a tecnologia LED”, lembra o prefeito Júnior da Femac. Os recursos foram da Cosip – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública.