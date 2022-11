Apucarana: Idosos relatam medo após furtos no transporte público

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao menos três pessoas foram alvo de furtos na terça-feira (9) dentro do transporte coletivo

Os casos de furtos registrados dentro do transporte coletivo de Apucarana, norte do Paraná, despertaram o medo dos idosos que utilizam ônibus diariamente. Em menos de um mês, ao menos seis idosos tiveram dinheiro furtado enquanto estavam dentro do transporte público.

continua após publicidade .

Casos mais recentes foram registrados na terça-feira (8) dentro do Terminal Urbano. Um idoso, que não teve idade informada, teve R$ 850 e dois cartões de crédito furtados, logo após ingressar em um ônibus da Val, no ponto da Rua Ponta Grossa. Outras duas pessoas também registraram boletins de ocorrência ontem.

- LEIA MAIS: Casal realiza série de furtos no transporte coletivo de Apucarana



continua após publicidade .

Usuário do transporte coletivo, o aposentado Luiz Coco, 79 anos, conta que quase teve a carteira levada por um homem estranho dentro de um ônibus, mas percebeu a atitude suspeita e conseguiu evitar o crime. “Um cara queria me furtar dentro da circular. Ele levou a mão no meu no meu bolso e eu tirei a mão dele com força”, relembra.

Quem utiliza o transporte público com frequência revela a sensação de medo. A aposentada Luzia Cardozo, 71 anos, redobrou os cuidados para não se tornar alvo dos criminosos.

Estou morrendo de medo. Não estou confiante, meu olho fica correndo de um lado para o outro” continua após publicidade . - Luzia Cardozo, aposentada,

Quando entra no ônibus, ela adota o comportamento de alerta o tempo todo e segura a bolsa com firmeza do lado da frente do corpo, para dificultar a ação dos criminosos. “É preciso ficar mais atendo. Eles fazem isso porque o povo facilita”, alerta.

Na opinião da aposentada Rosa Malaquias, 71 anos, falta segurança dentro do Terminal Urbano, pois existem muitos problemas naquele ambiente. Ela usa o transporte coletivo diariamente e afirma que flagrou muitos furtos dentro dos ônibus.

continua após publicidade .

Eu já vi muitas vezes, de chegar em casa passando mal. Os idosos estão correndo perigo. Já estão incapacitados e têm que ficar correndo de bandido” - Rosa Malaquias, - Rosa Malaquias,

A aposentada disse que os suspeitos de praticar os crimes são um homem e uma mulher. “Deveriam criar vergonha na cara e não assaltar os coitadinhos dos idosos que já trabalharam tanto para sobreviver”, afirma.

Siga o TNOnline no Google News