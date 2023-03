Apucarana: homens mortos em confronto policial são identificados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quatro homens morrem após confronto com a polícia em Apucarana

Os quatro homens que morreram após confronto com a polícia em Apucarana, norte do Paraná, na noite deste sábado (24), foram identificados. Trata-se de Lucas Vinícius Rodrigues, 23 anos; Dione Batista da Silva Rosa, 23 anos; Mateus Martins de Sousa Bregano, 27 anos; e o menor de idade L.B.I, de 16 anos.

continua após publicidade .

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), os velórios de Dione, Lucas e do menor ocorrem na Capela do Jardim Colonial. Já os sepultamentos, segundo a Aserfa, serão nesta segunda-feira (27), no Cemitério Cristo Rei e no Cemitério Portal do Céu. No entanto, o velório de Mateus será na Capela Mortuária de Cambé, nesta segunda-feira (27). O sepultamento ocorre no Cemitério de Cambé.

-LEIA MAIS: Confronto policial em Apucarana deixa quatro mortos

continua após publicidade .

Confronto com a polícia

Quatro homens morrem após confronto com a polícia em Apucarana, norte do Paraná, na noite deste sábado (24), por volta das 22h15. Pistolas e uma espingarda calibre 12 semiautomática foram apreendidas com os suspeitos mortos.

Equipes do choque de Londrina estavam reforçando o policiamento na cidade por causa de um assassinato que ocorreu no final da tarde, onde um homem foi morto a tiros no Jardim Colonial. Os policiais estavam na região do Contorno Norte e tentaram abordar um carro modelo Vectra.

Conforme a PM, o carro teria sido utilizado em crimes violentos que aconteceram na cidade. Dentro do veículo estavam quatro suspeitos, que já atiraram contra as equipes. Os PMs revidaram e todos morreram.

Siga o TNOnline no Google News