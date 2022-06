Apucarana: homens invadem casa e agridem morador com taco de beisebol

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem contou para a PM, que estava em casa, com a esposa, quando seis homens invadiram o local

Um homem foi agredido dentro da própria casa, na noite desta desta quinta-feira (23), em Apucarana. Pelo menos seis pessoas invadiram a residência. O ferido procurou socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

O homem contou para a PM, que estava em casa com a esposa, quando seis homens invadiram o local, um deles estava com um taco de beisebol, e então foi agredido. Os suspeitos falaram que seria 'uma lição', por um furto ocorrido em uma residência do bairro. Os suspeitos ainda ameaçaram o rapaz, que se ele procurasse a polícia, voltariam para 'acertar as contas', depois fugiram.

-LEIA MAIS: Trabalhadores são amarrados durante assalto em lavanderia de Apucarana

continua após publicidade .

Machucado, o homem procurou socorro na UPA. Ele afirmou para a PM que não cometeu nenhum furto, e disse que não conhece os homens que invadiram a casa.

De acordo com a PM, o homem, que usa uma tornozeleira eletrônica, sofreu uma fratura na mãe e outros ferimentos pelo corpo. O ferido foi orientado.