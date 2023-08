Apucarana: homem vai no motel a cavalo e vídeo viraliza

Um vídeo, no mínimo, curioso está fazendo sucesso na internet. Um homem com seu cavalo aparece na recepção de um motel, localizado no contorno sul, de Apucarana, no norte do Paraná. Nas imagens, é possível ver que o homem conversa com um funcionário do estabelecimento, enquanto o animal aguarda. A pessoa que fez a filmagem, diz em tom jocoso, que o suposto "cliente" estava alugando um quarto para passar a noite com o animal. Assista o vídeo abaixo.

O vídeo, entretanto, não passa de uma brincadeira. Segundo a direção do estabelecimento, o homem que aparece nas imagens é amigo do proprietário do motel. Ele mora em uma propriedade rural naquela região e foi até o estabelecimento comprar duas cervejas. A direção do motel afirma que os produtos são para consumo dos frigobares instalados nos quartos. Entretanto, como o homem é amigo do dono do motel, foi aberta uma pequena exceção.

A direção afirma que após comprar as duas bebidas o homem foi embora a cavalo. "Temos imagens das câmeras de segurança que comprovam que ele não entrou no motel com seu cavalo", afirma a direção.

"ESSE CABRA SOU EU"

O apucaranense que aparece no vídeo é Yuri Raduy, de 46 anos. Em conversa com a reportagem do TNOnline ele disse que ficou surpreso com a repercussão das imagens. "Quando vi o vídeo pensei: esse cabra sou eu. Achei graça pelo inusitado da notícia", disse.

Raduy conta que o animal na verdade é uma égua chamada Cartucheira. No último sábado (12) ele decidiu dar uma volta à noite e parou no motel para comprar cervejas. Segundo ele, o responsável pela filmagem é um amigo que o acompanhava e aproveitou o momento inusitado para fazer a gravação. "Ele não me avisou que iria gravar e nem que tinha gravado. Fiquei sabendo pela notícia de vocês. Daí telefonei para ele e ele me disse", comenta aos risos.



Assista o vídeo:

