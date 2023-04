Apucarana: homem baleado no Jardim Colonial morre no hospital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Elvis será velado na Capela Central

Um homem de 36 anos, ferido durante tiroteio no Jardim Colonial, em Apucarana, norte do Paraná, morreu no Hospital da Providência. A informação foi confirmada neste sábado (8) pelo Instituto Médico Legal (IML).

continua após publicidade .

Segundo informações do IML, trata-se de Elvis Cássio Lemes, que estava internado deste o dia 25 de março quando foi baleado em frente a um estabelecimento comercial na Rua José Carlos Bueno.

- LEIA MAIS: Identificado homem morto a tiros no Jardim Colonial, em Apucarana

continua após publicidade .

Lemes era uma das duas pessoas que ficaram feridas no tiroteio que matou Márcio de Almeida Inácio, 33 anos. Elvis foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra pessoa fugiu do local sem receber atendimento médico.

De acordo com informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o corpo será velado na Capela Central e o sepultamento será às 15 horas deste domingo (9), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

RELEMBRE O CASO

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram após ser atingido por vários tiros no fim da tarde do dia 25/03, em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu por volta das 18 horas, na Rua José Carlos Bueno, no Jardim Colonial. Vários projéteis deflagrados de calibres 12 e 380 foram recolhidos pelos agentes do Instituto de Criminalística.

Siga o TNOnline no Google News