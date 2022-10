Apucarana: Governo do Estado repassa R$ 199 mil para a Edhucca

Da Redação

A assinatura do convênio de liberação do recurso contou com a presença do secretário da Sejuf, Rodrigo Carboni, e do prefeito Junior da Femac

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), oficializou nesta quarta-feira (05) o repasse de R$ 199 mil para a Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca).

A assinatura do convênio de liberação do recurso, proveniente do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), foi realizada na sede da instituição em Apucarana com a presença do secretário da Sejuf, Rodrigo Carboni, e do prefeito Junior da Femac.

De acordo com Carboni, a Sejuf recebeu mais de 800 projetos para receber recursos do FIA, mas pouco mais de 180 foram aprovados, entre eles o projeto de Sociabilização Infantil da Edhucca. “Parabenizo pelo trabalho desenvolvido nesta instituição com crianças e adolescentes. Também é preciso enaltecer o fato de Apucarana ter na prefeitura uma pessoa, como o prefeito Junior da Femac, comprometida em desenvolver e apoiar ações voltadas a ajudar pessoas”, afirmou Carboni.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, destacou o trabalho social desenvolvido pelo Edhucca. “O trabalho que fazem aqui é abençoado e com certeza vocês vão multiplicar esses recursos em favor de muitas crianças e adolescentes”, disse o prefeito.

A presidente do Edhucca, Janaina Dalla Costa, agradeceu o recurso da Sejuf avaliando a grande ajuda que ele vai representar para o desenvolvimento dos projetos voltados a crianças e adolescentes. “Vamos investir na compra de um carro utilitário e de equipamentos, como notebook, impressora, data show, e ainda para pagamento de dois funcionários”, detalha Janaina.

A solenidade de assinatura do convênio também teve a presença da chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Justiça e Trabalho, Márcia Souza; do gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz; e do vereador Tiago Cordeiro.

A Edhucca desenvolve projetos sociais voltados à cultura, ao esporte, ao aumento do rendimento escolar, formação moral, prevenção do uso de drogas e fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Oferta cursos capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho dentro do seu projeto Adolescente Aprendiz.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

