Apucarana goleia Arapongas no futsal feminino

Da Redação

O Futsal feminino de Apucarana aplicou uma grande goleada sobre o Arapongas Futsal pelo placar de 6 a 0. A partida aconteceu na tarde de domingo (8), no Ginásio de Esportes Lagoão, pela 3ª rodada da primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

continua após publicidade .

Andreia (2), Ronaldinha (2), Giovana Nayara e Fabrícia marcaram para o time da casa, que agora é líder isolado da competição. A equipe do treinador Adenilsom de Souza está com 100% de aproveitamento no campeonato e tem nove pontos, três na frente do vice-líder Irati.

O próximo confronto da equipe será em Apucarana, no Lagoão, contra o Guarapuava, atual terceiro colocado com seis pontos. O jogo será no domingo (15), às 16 horas.