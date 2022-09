Apucarana: Ginásio Lagoão realiza o 3º Festival de Ginástica

Da Redação

Todas os inscritos no festival receberão medalhas e ainda haverá sorteio de brindes

Com a presença de 250 atletas na faixa etária de 5 a 16 anos de idade, o Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, sediará neste sábado (10), a partir das 14 horas, a 3ª edição do Festival de Ginástica Rítmica e Artística, em evento promovido pela Secretaria Municipal de Esportes.

O prefeito Junior da Femac sempre prestigia a realização do festival. “Com certeza o Lagoão estará em festa no próximo sábado à tarde, valorizando os nossos ginastas e mostrando o belo trabalho que é realizado na semana durante os treinamentos naquela praça esportiva. A cada festival surgem novos talentos no esporte e que nos representam nas competições”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, disse que tudo já está preparado para o evento. “Teremos a terceira edição do festival, sempre com um belo espetáculo e que reúne as nossas ginastas e também de atletas de outros municípios da região”, cita o professor Grillo.

A professora Neusa Maria da Silva, que comanda a ginástica apucaranense há vários anos, destacou que o festival também terá a participação de atletas das cidades de Rio Bom, Arapongas e Paranavaí. “Outros municípios mandarão as suas representantes dando um brilho a mais ao evento. Os primeiros festivais aconteceram em 2018 e 2019 e foram realizados com muito sucesso, tendo também o apoio e o incentivo dos familiares”, destaca a professora Neusa.

De acordo com ela, todas as inscritas no festival receberão medalhas e ainda haverá sorteio de brindes, fornecidos pelos comerciantes locais.

A escolinha de ginástica no Lagoão funciona com mais de 200 atletas. As atividades têm a seguinte programação: segunda e quarta-feira, 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas (treinos); terça e quinta-feira, 8h40 às 9h30, 9h40 às 10h30, 14 horas às 14h50, 15 horas às 15h50, 16 horas às 16h50 e das 17 horas às 17h50 (aulas de iniciação); sábado, 8h20 às 9 horas (aulas de iniciação), 9h10 às 9h50 e das 10 horas às 10h40 (iniciação avançada).

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

