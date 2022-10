Apucarana garante reforço no atendimento da saúde mental

Da Redação

No Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado nesta segunda-feira (10), a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) faz um alerta pela crescente demanda deste atendimento nos últimos dois anos. O atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública de saúde municipal de Apucarana saltou de 2.062 em 2020 para 17.796 somente nos primeiros oito meses de 2022.

Para fazer frente a essa realidade, a prefeitura de Apucarana reforçou neste período o quadro de psicólogos e psiquiatras da AMS. Com essa medida foi possível dotar cada Unidade Básica de Saúde (UBS) do município com atendimento de psicólogo e ainda implantar um programa de promoção da saúde mental direcionado a todos os alunos da rede estadual. “Colocamos psicólogo em todos os 18 colégios estaduais da cidade. A saúde mental é uma preocupação da nossa gestão para que possamos dar mais qualidade de vida às pessoas”, afirma o prefeito Junior da Femac.

A secretária municipal de educação, Marli Fernandes, reitera que o município vem reforçando as ações de proteção às crianças e aos adolescentes no contexto pós-pandemia. “Os alunos da rede municipal são atendidos pelos psicopedagogos e psicólogos do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME) e por meio do projeto Olhar Acolhedor, desenvolvido em parceria pela Autarquia de Educação e a Faculdade de Apucarana,” informa Marli.

O atendimento dos psicólogos na rede estadual de ensino começou em março deste ano e os reflexos positivos já são comprovados. “Esse atendimento está sendo de muita relevância, contribuindo com o andamento da atividade escolar. Após a pandemia, alunos com quadro de ansiedade e depressão não queriam retornar à escola. Agora, os estudantes assistidos apresentam melhora do comportamento e no rendimento escolar”, relata o diretor do Colégio Estadual Cívico Militar Padre José Canale, Robson Antonio Desidera.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que Apucarana conta uma rede atenção psicossocial composta por CAPS AD (voltado ao atendimento de pessoas em uso abusivo de álcool e outra drogas), CAPS IJ (atendimentos prestados a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente).

“Contamos também com a atuação de profissionais de psicologia junto aos 18 colégios estaduais, focados na prevenção e promoção, proporcionando uma escuta qualificada a questões que abrangem o sofrimento psicológico de crianças e adolescentes de nosso município. Ainda temos psicólogos em todas as UBS do município, onde buscam realizar o apoio e acolhida frente às demandas da região de sua abrangência. Além disso, temos o suporte do Ambulatório de Alto Risco em Saúde Mental do CISVIR”, relaciona Bachiega.

A psicóloga da AMS, que atende as UBSs da Vila Formosa e Vila Apucaraninha, Carla Hayashi, destaca a importância desse trabalho de saúde mental na atenção básica de saúde e nas escolas. “Assim, temos a possibilidade de identificar precocemente as condições de saúde mental no território do próprio do indivíduo. É possível intervir, promovendo a saúde mental e prevenindo agravos”, avalia Carla.

Levantamento da divisão de saúde mental da AMS registrou um aumento significativo das demandas no atendimento psicológico e psiquiátrico no município:

ESPECIALIDADE 2020 2021 2022 (até agosto/2022) Psiquiatria 1061 2522 4407 Psicologia 1001 7751 13389

