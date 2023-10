Apucarana garante recurso para Secretaria da Mulher

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, representada pela secretária Denise Canesin, foi contemplada nesta segunda-feira, com um aporte de recursos do Governo do Estado. O repasse de R$130 mil será aplicado nos programas reconhecidos pelo Governo do Estado, em recentes visitas que a secretária de estado da mulher, igualdade racial e pessoa idosa (SEMIP), Leandre Dal Ponte, fez a Apucarana.

continua após publicidade

O anúncio da liberação de recursos para 83 municípios do Paraná foi feito pela secretária Leandre Del Ponte, ao lado da primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, em evento realizado em Curitiba, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para a posse das novas conselheiras que irão integrar o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, gestão 2023/2025.“Desejo boas-vindas às novas conselheiras. Que vocês possam ser um instrumento para ouvir e acolher nossos anseios e também que possamos juntos, desenvolver políticas públicas que transformem a vida das mulheres do Paraná”, disse Luciana Saito Massa, ao discursar no evento.

-LEIA MAIS: Programa inicia curso voltado ao setor tecnológico em Apucarana

continua após publicidade

A secretária da Mulher de Apucarana, Denise Canesin, representou o prefeito Junior da Femac, que participava de outro evento em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela agradeceu a secretária Leandre Del Ponte. “Ficamos contentes pelo reconhecimento dos programas implantados em Apucarana e que servem de exemplo para outros municípios”, pontuou Denise Canesin, agradecendo a secretária Leandre e a primeira dama do Paraná, Luciana Saito Massa.

Também participaram do evento na OAB do Paraná, Mariana Neris (presidente do CEDM); Maria Izabel (vice-presidente do CEDM); Dra. Marilena Winter (presidente da OAB); professora Clemilda (diretora de igualdade Racial da SEMIP); deputada Cloara Pinheiro; deputada Mara Lima; deputada Márcia Huçulak; desembargadora Lenice Bodstein; Dra. Ana Carolina (Ministério Público) eDra. Olenka Lins (Sub-Defensora Pública do Paraná).

Siga o TNOnline no Google News