Apucarana garante R$1,2 milhão do Estado para programas sociais

Em agenda cumprida nesta semana, em Curitiba, o prefeito de Apucarana Junior da Femac, acompanhado da secretária de assistência social, Jossuela Pirelli, e do secretário de assuntos estratégicos, Danylo Acioli, garantiu a conquista de R$1.206.000,00 (um milhão e duzentos e seis mil reais) do Governo do Estado, via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família.

“Tivemos uma reunião muito produtiva com o secretário Rogério Carboni e sua equipe de assessoramento técnico. Abordamos diversos programas que são tocados em parceria com o Governo do Estado e as estratégias a serem adotadas, visando o atendimento satisfatório da população, direcionado principalmente às famílias em situação de vulnerabilidade social”, comentou o prefeito Junior da Femac.

Ele fez questão de, mais uma vez, prestar agradecimento ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior, por atender com muito carinho os apucaranenses que precisam de ajuda, com vários programas na área de assistência social.

“Tratamos com o secretário Rogério Carboni, além das diversas parcerias que temos com o Estado na área social, e também das iniciativas que Apucarana mantém nessa importante área, incluindo o Restaurante Popular – que completou um ano de funcionamento, servindo mais de 70 mil refeições -; o Programa de Bem Comigo (higiene íntima de mulheres); e dos kits maternidade que entregamos para as gestantes cadastradas em todas as Unidades Básicas de Saúde”, revela o prefeito.

Conforme explica a secretária Jossuela Pirelli, o repasse do Governo do Estado é destinado à atenção de crianças e adolescentes do CMDA. “Também será possível atender as pessoas que ainda sofrem com os impactos gerados pela pandemia do Covid. Também iremos contemplar o Programa Crescer em Família, o Programa de Aprendizagem Profissional, o Programa de Acolhimento institucional e Familiar, Programa da Liberdade Cidadã, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Incentivo e Aprimoramento de CRAS e CREAS, Serviços de Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua e Serviço de acolhimento para pessoas em geral”, informa Jossuela Pirelli.

O secretário Danylo Acioli destacou a abrangência dos programas sociais mantidos em parceria com o Governo do Estado. “Felizmente, o governo Ratinho Junior é bastante sensível com as pessoas que enfrentam dificuldades e que precisam de apoio em diversas situações”, avaliou Acioli.

