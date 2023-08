Apucarana garante presença no Campeonato Brasileiro de Kung Fu

O município de Apucarana participará de 6 a 10 de setembro em Bombinhas-SC, da 33ª edição do Campeonato Brasileiro de Kung Fu nas categorias masculina e feminina. A informação foi dada pelo professor Abel Cezar Cândido Bento, que comanda os atletas apucaranenses. “Mais uma vez vamos disputar a competição nacional com o objetivo de conquistar muitas medalhas para Apucarana. No mês passado conseguimos bons resultados no Campeonato Paranaense e agora queremos também fazer bonito no Brasileiro em Santa Catarina”, destaca Abel.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucaranense pede ajuda para disputar Mundial de Kung Fu no Peru

O Campeonato Paranaense teve a realização da 26ª edição no mês de julho no Ginásio de Esportes JK, em Campo Mourão. Naquela competição, que reuniu mais de 300 atletas de todo o Estado, Apucarana conquistou 76 medalhas, com 41 de ouro, 25 de prata e 10 de bronze.

continua após publicidade

“Tivemos muitos campeões nas categorias de taijiquam tradicional e de taolu esportivo com os atletas da Associação Shizuka e da Escola Chen Tai Chi”, disse Abel.

“O kung fu é uma modalidade que cresceu muito nos últimos anos em Apucarana e vem conquistando ótimos resultados nas competições estaduais e nacionais. Recentemente os atletas deram um show no Paranaense em Campo Mourão e a expectativa agora é buscar muitas medalhas no Brasileiro, com os apucaranenses contando com apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News