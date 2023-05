Apucarana garante mais R$ 10 milhões da Fomento Paraná

Em evento realizado na tarde desta terça-feira (30), em Curitiba, na sede da Fomento Paraná, Apucarana garantiu mais R$10 milhões para linhas de crédito, visando atender empresas dos setores de vestuário e de inovação. A conquista foi comemorada pelo prefeito Junior da Femac.

“A excelente parceria viabilizada junto à Fomento Paraná e o Governo do estado, irá permitir a liberação de novas linhas de crédito aos empreendedores apucaranenses, com recursos na faixa de R$10 mil, R$20 mil e até de R$50 mil”, destaca o prefeito Junior da Femac, lembrando que o município mantém o menor índice de inadimplência no Estado. Segundo ele, soma-se a esse novo montante de recurso, mais um aporte de R$10 milhões, que a prefeitura fez com a Garantinorte, contribuindo para a concessão de mais financiamentos aos pequenos e médios empresários.

A disponibilização dos recursos foi oficializada em reunião com o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves e o diretor da estatal Renato Maçaneiro. Também participaram do evento a diretor da Fomento Paraná, a ex-governadora Emília Belinati; a presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana do Vale do Ivaí (Sivale), Elisabete Ardigo; o presidente do Arranjo Produtivo Local (APL) do Boné e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), Jayme Leonel, e do empresário do setor de vestuário, Élio Pinto.

A liberação do montante para atender os empreendedores de Apucarana foi prestigiada ainda pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edson Estrope; o superintendente da pasta, Adan Lenharo; e os assessores do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, César Verona e Rodrigo Rossi.

O secretário Beto Preto, que cumpria outra agenda, enalteceu a grande parceria com a Fomento Paraná. “O município traçou uma meta de R$10 milhões para expandir seu desenvolvimento comercial e empresarial. São linhas de incentivo de crédito para os pequenos e médios empresários, programas de financiamento e mais recursos garantidos pelo governador Ratinho Junior”, citou Beto Preto.

Ele acrescentou que a Fomento Paraná tem realizado grandes investimentos em Apucarana. “Agradeço também ao diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves e ao governador por acreditar na capacidade do empresário paranaense”, frisou o secretário.

A presidente do Sivale, Bete Ardigo, elogiou as boas parcerias firmadas pelo setor produtivo apucaranense, com o Governo do Estado, via Fomento Paraná, e a Prefeitura de Apucarana. “Existe uma boa sintonia entre o Sivale e a Acia, abrindo novas alternativas de linhas de crédito para compra de equipamentos e ampliação de pequenas e médias empresas, gerando novos postos de trabalho”, avalia a empresária e dirigente do Sivale.

O secretário e o superintendente de indústria e comércio, respectivamente Edison Estrope e Adan Lenharo, destacam o trabalho realizado pelos agentes de crédito da Agência do Empreendedor e do Banco da Mulher em Apucarana. “Agradecemos pelo trabalho da Edi, da Leila, Pedro, Guilherme e Juliana, que são os agentes que atendem e orientam os micro e pequenos empreendedores”, assinala Estrope, acrescentando que, em breve, será disponibilizada pela Fomento Paraná uma nova capacitação aos agentes de crédito.

