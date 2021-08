Da Redação

Apucarana garante mais investimento no esporte

Com a retomada esportiva prevista para o dia 15 de setembro, o prefeito Júnior da Femac anunciou nesta quarta-feira (04) que vai investir ainda mais forte no setor em Apucarana que, em 2021, será sede dos Jogos Universitários, Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná.

continua após publicidade .

O anúncio do investimento foi feito em reunião realizada no gabinete da Prefeitura, juntamente com a vereadora Jossuela Pirelli, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes; e o superintendente da pasta, Tom Barros.

Empolgado com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o prefeito Junior da Femac durante o encontro disse que quer melhorar as modalidades já existentes e implantar novos esportes dentro do município. “Queremos na retomada do nosso esporte dar um passo a frente nas diversas modalidades que já são praticadas na cidade, adquirir novos equipamentos, fortalecer as escolinhas, envolver mais a comunidade, contratar mais profissionais da área, melhorar as estruturas esportivas, e realizar mais festivais. “Eu quero o melhor para o atleta, coisa boa mesmo e em condições, e tudo bonito e organizado”, destaca o prefeito Junior da Femac, que garantiu a entrega do Complexo Esportivo “Estação Cidadania”, na região do Parque Japira, no dia 20 de agosto.

continua após publicidade .

Ex-secretária municipal de Esportes, a vereadora Jossuela Pirelli, destaca que Apucarana nos últimos anos cresceu muito no esporte, principalmente por sediar as principais competições do Estado. “É muito importante e gratificante ter o apoio do prefeito Junior da Femac que vem dando todo o respaldo para o nosso esporte. A idéia de fortalecer as modalidades já existentes e implantar e apoiar novos esportes na cidade é sensacional. Com isso, teremos mais pessoas participando e competindo, lutando por conquistas e vitórias e colocando Apucarana em evidência no cenário esportivo estadual”, frisa Jossuela.

Durante a reunião o professor Grillo entregou ao prefeito uma lista para a aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais esportivos, e garantiu que a Secretaria de Esportes está pronta e empenhada para a volta no cenário esportivo. “Já estamos nos reunindo, trabalhando e se preparando para a retomada do esporte, com a volta das escolinhas e de outras atividades, respeitando neste reinicio todos os protocolos de saúde e segurança. Foi uma reunião muito importante e proveitosa, cujo o objetivo principal é impulsionar cada vez mais o nosso esporte, valorizar as categorias de base e quem sabe num futuro bem próximo poder revelar atletas para disputar uma Olimpíada ou um Mundial”, disse Grillo.

Já são existentes no município as escolinhas de atletismo, badminton, basquetebol, capoeira, dança, futebol, futsal, ginástica olímpica e rítmica, handebol, karatê, kung fu, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

A ideia com a reunião realizada nesta quarta-feira é implantar novas modalidades no município como ciclismo (mountain kike, BMX Freestyle e de estrada), judô e skate, e fazer benfeitorias nas praças esportivas, dando uma atenção toda especial para a pista de atletismo do Complexo Esportivo Lagoão.