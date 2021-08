Da Redação

Apucarana garante invencibilidade no último lance da partida

Em sua estreia pela segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, no Grupo E, a equipe feminina do Sicoob Danês Apucarana enfrentou o Marechal Cândido Rondon e conseguiu o empate no final da partida, quando o cronômetro já estava zerado. O jogo foi disputado na noite de sábado (21), no Ginásio Áureo Caixote, em Apucarana.

O Marechal sairia com vitória por 4 a 3, mas no último lance da partida, já com o cronômetro zerado, Giovana empatou para o time da casa em uma cobrança de tiro direto. O gol, que manteve a invencibilidade da equipe apucaranense no campeonato, foi registrado em vídeo. Assista:

Apucarana garante invencibilidade no último lance da partida

Liliane (2) e Ana Guedes também marcaram para o Apucarana Futsal. O Marechal balançou as redes com Andressa, Mariele, Érica e Ana Kelly.

No próximo sábado (28), às 18 horas, as jogadoras do Apucarana enfrentam Os Bruxos, em Curitiba, no Ginásio 3 Marias.