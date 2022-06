Apucarana garante consultoria em gestão administrativa em empresas

Da Redação

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Apucarana divulgou que, através do curso O&M – Organização e Métodos, empresas do município poderão ter acesso gratuito à consultoria em “lean office”, por meio de uma parceria com o Senai.

Com o objetivo de potencializar resultados nos setores administrativos, o curso visa diminuir o uso de papéis, reduzir trâmites burocráticos, evitar desperdícios e otimizar o fluxo de informações. A carga horária do curso é de 48 horas – sendo 80% de consultorias presenciais e 20% online – que serão ofertadas no período de quatro meses.

A apresentação do curso foi feita a um grupo de empresários, no salão nobre da Prefeitura, pelo consultor do Senai Mário Abraham, especialista em manufatura enxuta. Também estiveram presentes o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, além de gerentes locais e regionais do Senai.

O prefeito Junior da Femac afirma que o curso O&M – Organização e Métodos é um desdobramento do Programa Brasil Mais. “O Programa já atendeu cerca de 70 empresas. Na grade de conteúdos foi abordada a manufatura enxuta no chão de fábrica e os empresários sentiram a necessidade de uma capacitação específica voltada para os processos administrativos. Por isso, Prefeitura e Senai firmaram esta parceria buscando alcançar no escritório os mesmos resultados que foram obtidos no chão de fábrica”, frisa Junior da Femac.

De acordo com Daniele Araújo, consultora de vendas do Senai, a expectativa da consultoria no Brasil Mais – também fruto de uma parceria entre Prefeitura e o Senai – era alcançar ganhos de produtividade de 20%. “Esta meta foi superada e as empresas participantes desta primeira fase de capacitação que foi o Brasil Mais tiverem ganhos de produtividade, em média, de 40%. Devido a esses resultados, as empresas nos procuraram sugerindo esta segunda fase da capacitação, desta vez focada na gestão de processos administrativos”, explica Daniele.

Mário Abraham afirma que dentro do escritório a manufatura enxuta pode ser aplicada na organização de todos os processos. “Desde a entrada de um pedido e do recrutamento de pessoal até a capacitação do trabalhador. Onde esta metodologia foi aplicada, a gente percebe que a informação chega mais rápido, o fluxo de papéis foi reduzido e a ordem de produção chegou com celeridade”, exemplifica o consultor do Senai.

O secretário municipal de Indústria e Comércio reforça que o curso não terá custos para os empresários. “Os custos serão bancados pela Prefeitura e pelo Senai. Estão sendo oferecidas 20 cotas e os interessados deverão preencher o termo de adesão até o dia 10 de julho, podendo indicar até três executivos para participar do curso”, esclarece Estrope, acrescentando que as consultorias presenciais poderão acontecer tanto nas empresas quando em locais a serem definidos pelos participantes.

As inscrições poderão ser feitas no Senai e mais informações podem ser obtidas pelos telefones 988801-7742 e 98802-3919.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

