Apucarana ganha primeiro Condomínio Resort da região

Foi entregue na manhã desta quarta-feira (28), o Condomínio Vivere Parc. Uma obra inédita na região, que traz para Apucarana o conceito de morar num resort privado.

O projeto é da empresa apucaranense Ceriani Empreendimentos, que investiu na obra construída numa área de 80 mil metros quadrados.

Só o espaço de lazer do Resort ocupa mais de 6 mil metros quadrados. Mais de 70% dos lotes já estão comercializados, sendo que nos próximos dias 18 moradias estarão finalizadas.

O empresário João Ceriani, da Ceriani Empreendimentos, explica que o Vivere Parc é uma obra ousada e que faltava na região. “Como apucaranenses resolvemos investir no projeto aqui. Estamos entregando uma estrutura invejável, que está surpreendendo a todos que buscam um condomínio horizontal”, frisa João.

O Vivere Parc está sendo entregue no prazo. “Ao longo dos três anos da obra geramos mais de 60 empregos diretos e indiretos. Só que agora vamos movimentar uma imensa cadeia produtiva. Desde lojas de construção, tinta, marcenarias, lojas de móveis e decoração, entre outras. Além de profissionais como engenheiros, arquitetos, pedreiros, etc. A estimativa é que o Vivere Parc movimente mais de 200 milhões de reais na economia local”, ressalta João.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, diz que o Vivere Parc mostra que a cidade está se destacando na região. “É um projeto arrojado e moderno. Além de ajudar a economia local, pois vai movimentar uma série de profissionais e lojas”, frisa Faganello.

O diretor do Forum de Apucarana, Juiz Osvaldo Soares, também destaca a importância do empreendimento. “É uma empresa apucaranense, de pessoas idôneas, que investem e acreditam em Apucarana”, diz o Juiz.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, diz que o Vivere Parc ajuda a elevar Apucarana para um outro nível. “Este conceito de condomínio resort era antes só de cidades grandes. A obra em si impressiona no requinte de detalhes, na área de lazer, paisagismo, no projeto das alamedas, etc. Fora que o empreendimento vai movimentar a economia. É um presente para Apucarana”, parabeniza o prefeito.

O Vivere Parc fica localizado na região do Jaboti, na Rua Kishishi Fukuda, 35. A Ceriani Craveiro é a imobiliária responsável pela comercialização do empreendimento.

