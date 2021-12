Apucarana ganha prêmio de “Melhor Café do Paraná”

Da Redação

A cafeicultora apucaranense Solange Aparecida de Araújo, que conquistou o primeiro lugar no 19º Concurso Café Qualidade Paraná 2021, foi homenageada nesta quarta-feira (8) pelo prefeito Junior da Femac. No evento, realizado no gabinete municipal, ela apresentou o certificado que garantiu a Apucarana o título de “Melhor Café do Paraná”.

No concurso com 150 participantes de diversas regiões do estado, Solange foi a detentora da melhor nota (86,70), entre os 61 finalistas. “Parabéns Solange pelo seu trabalho e disposição de produzir um café com qualidade premiada. Esse reconhecimento dá uma relevância positiva para nossa cidade e chega num momento da retomada que vem acontecendo em nossa cidade nos últimos anos. Você é um orgulho para os apucaranenses”, afirma Junior da Femac.

“Esta premiação comprova mais uma vez não só a importância da cafeicultura, mas a qualidade do que é produzido por nossos produtores”, complementa o prefeito.

De acordo com Paulo Franzini, secretário-executivo da Câmara Setorial do Café do Paraná, Apucarana possui uma das melhores condições de clima e de solo para a produção no estado do Paraná. “O café premiado produzido pela Solange tem como diferencial a “doçura natural”, “acidez equilibrada” e “finalização prolongada, que significa sentir o gosto prazeroso do café por mais tempo”, entre outros fatores”, explica Franzini.

Acompanhada do gerente da Regional Apucarana do IDR/EMATER, Romeu Suzuki, órgão estadual que presta assessoria técnica aos produtores locais, Solange relatou que cultiva 4 mil pés da espécie IPR 107 em uma propriedade rural familiar, na localidade conhecida como “Serrinha”. Parte do que produz é exportada para a Austrália. “A emoção pela conquista deste prêmio é muito grande. Agradeço a minha família e aos órgãos públicos que sempre me auxiliarem na produção do café em minhas terras. Que os demais produtores se sintam estimulados para também conseguir uma produção de qualidade cada vez melhor”, encoraja Solange.

Também participaram da homenagem a Solange, o vice-prefeito Paulo Vital; o chefe do núcleo da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento em Apucarana, Antônio Biral Filho; o responsável pela produção de café do IDR/EMATER, Marco Antônio Casini Sanchez; o secretário Municipal da Agricultura, Gerson Canuto; diretores da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó (Coocapi) e da Associação dos Cafeicultores de Apucarana; e os pais de Solange, Sara e Paulo de Araújo.

Realização – O Concurso Café Qualidade Paraná é uma realização da Câmara Setorial do Café, juntamente com o IDR-Paraná, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab) e a Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina, com o apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Probat Leogap e Sociedade Rural do Paraná.