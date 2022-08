Apucarana ganha nova loja da rede de farmácias São João; Conheça

Da Redação

Inaugura neste sábado (06), em Apucarana, uma filial da Rede de Farmácias São João. A loja começará a receber o público a partir das 8 horas, com ofertas especiais e diferenciais em serviços farmacêuticos. A farmácia está localizada na Praça Ruy Barbosa, 246, no centro da cidade.

O diferencial no dia da inauguração será um bônus oferecido aos clientes, onde nas compras acima de R$ 100, os primeiros duzentos ganharão na hora R$ 25 em cash back. Durante o evento que marcou a abertura da nova farmácia, uma solenidade foi realizada e contou com a presença da comunidade, de autoridades e religiosos.

O prefeito Junior da Femac marcou presença no evento e comentou sobre o avanço da cidade nos últimos meses. "Essa é nossa Apucarana que avança cada vez mais. Nesta farmácia foi investido R$ 1 milhão, além de empregar 20 pessoas diretamente. Em junho, por exemplo, Apucarana fez R$ 1 milhão em operações de PIX. Isso que somos em 140 mil pessoas. Olha a força de nossa cidade", comemora.

A Rede de Farmácias São João é a 4ª maior do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR). Atualmente são mais de 900 lojas e cerca de 15 mil colaboradores. Possui distribuidora própria, comprando diretamente da indústria em grande quantidade, o que possibilita preços mais competitivos e oferece ainda, o Crédito Fácil São João, crediário próprio para compras parceladas em até 6x.

Em todas as lojas, o cliente ganha acesso ao Wi-Fi grátis. Pensando na maior comodidade dos clientes, a filial também contará com o serviço de tele entrega. A São João carrega como missão cuidar da saúde e qualidade de vida das pessoas, e este compromisso se renova com a comunidade de Apucarana.

Em função do avanço da pandemia da Covid-19, nos dois últimos anos, foi investido em mais capacitação profissional e inovação nas lojas, que vão além de medicamentos e dermocosméticos, hoje em dia é possível encontrar produtos de beleza e até linha pet e bazar dentro das filiais.

Na São João, a população poderá contar com atendimento de serviços farmacêuticos com muita agilidade. A loja será completa, oferecerá aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial, de glicose, testes rápidos para a detecção da covid-19, colocação de brincos e muitos outros serviços com segurança e qualidade para toda família.

O atendimento conta com um aplicativo, o maior em número de lojas integradas na região Sul do Brasil, para oferecer mais comodidade ao cliente através do uso do celular. No APP da São João, além de todos os produtos disponíveis na Rede, tem as opções de comprar e retirar na loja, receber em casa, além de ofertas exclusivas e de como encontrar a filial mais próxima.

Assista a inauguração ao vivo:

