Da Redação

Apucarana ganha nova graduação na área da psicologia

A Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar) está com vestibular aberto para sua mais nova graduação. Trata-se do curso de Psicologia, com grade curricular voltada para a área comportamental. A conquista foi comunicada oficialmente ao prefeito Júnior da Femac nesta segunda-feira (18) pelo diretor-proprietário da instituição, Umberto Bastos Sacchelli, e pelo diretor-geral Danilo Lemos Freire. Na modalidade presencial, estão sendo oferecidas 100 vagas.

Júnior parabenizou a instituição e lembrou que é o segundo novo curso de graduação anunciado pela Facnopar nos últimos dias. “Dias atrás recebemos a notícia de que a entidade irá ofertar, a partir de 2022, o curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física e, agora, um novo curso na área da Psicologia. Uma conquista importante, que fortalece ainda mais o nosso polo universitário, gerando mais opções para a população da cidade e região”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

O diretor-geral da Facnopar, Danilo Lemos Freire, revelou que assim como vai ocorrer com os acadêmicos do curso de Educação Física, os discentes de Psicologia também deverão utilizar e estagiar na rede pública municipal. “Agradecemos ao prefeito Júnior da Femac por esta abertura. Vamos estabelecer convênios com o Município visando que nossos acadêmicos de psicologia também possam estagiar dentro do ambiente público, seja nas unidades básicas de saúde (UBS), ou nas escolas”, citou Freire.

Serviço: Mais informações sobre os cursos ofertados pela Facnopar podem ser obtidas no site http://www.facnopar.com.br.