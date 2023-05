Apucarana ganha mais uma startup em incubação; entenda

Da Redação

Trata-se da BIOSICURO, formada por Doutores da UTFPR

Aconteceu no Conecta a assinatura do termo de incubação para desenvolvimento de mais uma empresa inovadora. Trata-se da BIOSICURO, formada pelos Doutores da UTFPR, Ana Claudia Silva, André Luiz Tessaro, Fábio Alexandre Scacchetti e Rafael Block Samulewski.

O presidente do Conecta, Wanderlei Faganello, explica que a equipe será incubada no Hotel Tecnológico na UTFPR. “É uma satisfação ver que as ideias estão sendo desenvolvidas e se transformando em negócios”, diz Faganello.

A BIOSICURO tem por objetivo trabalhar com controle biológico. “Depois da pandemia percebemos o crescimento desta demanda. Para controle de pragas e micro-organismos. Podemos trabalhar no setor têxtil, agrícola, etc. O tempo incubado vai servir para definirmos em qual segmento vamos atuar”, resume Fábio Alexandre Scacchetti.

O Diretor de Relações Empresarias e Comunitárias, Dr. Aloysio Gomes, parabenizou a equipe e ao Conecta. “Agradecemos o apoio que a ACIA e o Conecta dão a UTFPR, pois graças a associação comercial que a universidade existe hoje. E tem colhido frutos como deste evento que realizamos”, reforça Aloysio.

O Diretor-Geral do Campus Apucarana da UTFPR, Dr. Marcelo Ferreira Silva, fala que em breve Apucarana terá um protagonismo na criação de inovação. “Estamos inseridos no Conecta e em busca de ampliação de um espaço maior na cidade para um Centro de Inovação. Com a ajuda da ACIA vamos avançar, como com a incubação de outras empresas”, defende Marcelo.

O presidente do Conecta, Wanderlei Faganello, finalizou dizendo que mais do criar empresas é que elas fiquem em Apucarana. “Hoje vemos doutores que já foram alunos da UTFPR em Apucarana. Estudaram, se especializaram e agora criam uma empresa inovadora que pode vender patentes ou desenvolver soluções tecnológicas que vão ajudar tantas pessoas. Além de gerar renda sem criar resíduos industriais. Isto é a evolução que esperamos desenvolver ainda mais no Conecta e na ACIA”, conclui Faganello.

