Apucarana ganha maior painel de grafite do norte do Paraná

Apucarana está prestes a ganhar o maior painel de grafite do norte do Paraná, é o que afirma o autor da obra gigante, Zion. O desenho, que levará 15 dias para ficar pronto e tem mais de 333m², está sendo pintado na lateral de um prédio localizado na Rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade.

O painel poderá ser visto de longe e não tem fins lucrativos. A pintura tem o apoio da Secretaria da Promoção Artística Cultural e Turística de Apucarana, além de empresas privadas.

“No norte do Paraná não tem nenhum painel grande assim, sem fins lucrativos, e eu estou muito feliz por fazer essa obra. O nome do painel é Yellowstone que foi o primeiro parque tombado como patrimônio da humanidade, ou seja, a primeira reserva ambiental e a partir desta reserva outros países tomaram a iniciativa para também ter reservas ambientais em seus países, eu achei isso superinteressante e foi essa ideia que eu trouxe para o painel, para trazer essa diversidade cultural para Apucarana. Eu preciso agradecer de mais os meus apoiadores, Secretaria de Cultura e Turismo de Apucarana, Manos Cap, Blles Comunicação Visual e Yellowstone", explicou o artista.

Para Zion a criação do painel é muito importante, já que a cultura foi bastante afetada durante a pandemia da covid-19. “A questão cultural foi muito afetada na pandemia, as crianças se espelham em quem está mais perto e sabemos que a cultura é fundamental e muito importante na vida das pessoas e principalmente na vida das crianças. Acredito que eles vendo um grafite desta magnitude talvez possa se inspirar cada vez mais, então estamos aqui para inspirar as pessoas e trazer coisas boas para as pessoas, que cada vez mais terão a oportunidade de olhar e consumir o grafite, olhar a arte e se expressar de uma forma que seja para o bem coletivo”, disse.

Zion, junto com a secretaria de cultura, também é o idealizador do Encontro Nacional de Grafite que acontece em Apucarana. O evento este ano terá sua 5ª edição, provavelmente em agosto.

"Esse trabalho que realizo junto com a secretaria de cultura e com vários amigos que ajudam no patrocínio, está chamando atenção. Eu vou fazer em Maringá o 1º Encontro Nacional de Grafite nos dias 28 e 29 de maio", finaliza Zion.

