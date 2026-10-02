Apucarana ganha espaços de lazer que ajudarão a reduzir tempo de tela de jovens

As unidades de lazer são modulares, permitindo que os municípios escolham diferentes configurações para atender às necessidades de cada comunidade

Jovens de Apucarana estão trocando horas em frente à tela de um celular por um passatempo ao ar livre. Com a ampliação de espaços públicos destinados ao esporte, uma iniciativa da prefeitura local com o apoio do Governo do Estado, a garotada está preferindo jogar futebol em gramado sintético ou participar de atividades de lazer do que acessar as redes sociais.

- LEIA MAIS: Com apoio do 30º BIMec, Apucarana inicia 2ª etapa de limpeza pós-temporal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lazer em espaço público vem em boa hora. Segundo dados recentes da Fundação Abrinq, 33% do tempo livre das crianças é dedicado ao uso de telas. Um levantamento do Datafolha mostra ainda que 78% das crianças de até 3 anos e 94% daquelas entre 4 e 6 anos utilizam dispositivos eletrônicos diariamente, permanecendo conectadas por cerca de três horas por dia, mais que o dobro do limite recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

O excesso de uso de tela das crianças pode prejudicar o desenvolvimento socioemocional, afetando como os pequenos se relacionam consigo e com outras pessoas. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia aponta que quanto mais tempo ela passa acessando celular e computadores, maiores são os riscos de ela apresentar ansiedade, tristeza, agressividade, agitação e dificuldade de atenção.

Os impactos já aparecem na saúde ocular. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta um aumento de 70% nos casos de miopia entre crianças e adolescentes nos últimos quatro anos, em parte relacionado ao uso prolongado de dispositivos eletrônicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apucarana tem três campos de futebol com grama sintética concluídos. Um no Loteamento Biguaçu, concluído em 2025; outro no mesmo local, concluído em 2023 e o terceiro, no Núcleo Habitacional Parigot de Souza, concluído em 2024. Além deles, há dois projetos em elaboração para o município.

As áreas de lazer ainda reúnem bicicletários, bebedouro, mesas de jogos, floreiras, lixeiras, acessibilidade e além dos brinquedos do parquinho infantil, equipamentos com cordas que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora de crianças, inspirados em atração austríaca. A seleção dos espaços considerou a necessidade de áreas de convivência em bairros e distritos, além da indicação de vereadores que representaram moradores.

Atualmente, já foram concluídos, em todo o território paranaense, 374 campinhos de grama sintética, enquanto outros 68 estão em execução, totalizando 442 campinhos em diferentes municípios do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Unidades modulares

As unidades de lazer são modulares, permitindo que os municípios escolham diferentes configurações para atender às necessidades de cada comunidade. Os módulos oferecem: cinco modelos de playgrounds com e sem alambrado (alambrado para proteção das crianças); quadra poliesportiva com e sem alambrado; meia quadra de basquete; Parcão (parque de lazer canino) com três opções de tamanho e número de equipamentos; canchas de bocha sendo piso concreto coberta e descoberta, piso de areia ou saibro coberta ou descoberta. E, em breve, o projeto vai disponibilizar quadra de tênis em concreto, quadra de beach tênis, pista de Skate em três tamanhos.

Foto: Divulgação prefeitura Foto: Divulgação prefeitura



