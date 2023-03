Apucarana ganha decoração especial para celebrar a Páscoa

Da Redação

“Eu Amo Apucarana”, no Parque Jaboti.

Neste ano, a Páscoa será comemorada com alguns atrativos preparados pela Prefeitura de Apucarana, por meio das secretarias de Cultura, da Mulher e Família, e da Indústria, Comércio e Emprego.

Já foram instaladas algumas peças luminosas no Espaço das Feiras e no painel “Eu Amo Apucarana”, no Parque Jaboti.

Conforme revela o prefeito Junior da Femac, também estão previstos alguns eventos, como um teatro para crianças no Bosque Municipal, e uma apresentação cultural no Espaço das Feiras. “Será um momento especial para comemorar o verdadeiro sentido da Páscoa, neste pós-pandemia”, anuncia Junior da Femac.

fonte: Assessoria Espaço das Feiras.

