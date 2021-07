Apucarana ganha ciclovia “Irmo Celso Vidor”

Da Redação

Nesta quarta-feira (21), o prefeito Junior da Femac recebeu familiares e amigos do advogado e fotógrafo Irmo Celso Vidor, que faleceu no dia 29 de abril por complicações da covid-19. Vidor, que era apaixonado pelo ciclismo, será homenageado e dará o nome da ciclovia que está sendo construída pela Prefeitura de Apucarana em um trecho de 2,7 quilômetros entre o monumento do “bonezão”, região do Parque Industrial Zona Norte, até a Facnopar, na divisa com Arapongas.

continua após publicidade .

Estiveram presentes no encontro a vereadora Jossuela Pirelli; o secretário municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grillo; o superintendente de Esportes, Tom Barros; o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes; a esposa do homenageado Elisa Kagami e a filha Renata Vidor; e os amigos Gilmar Martins e José Marques dos Reis (Equipe Bike Beer), e Welington César de Oliveira (Associação dos Ciclistas Terra Brasil).

O prefeito Junior da Femac disse que as obras da ciclovia estão a todo vapor e em breve vai atender aqueles que praticam a modalidade. “A ciclovia está em andamento e logo os ciclistas poderão utilizar aquele local que foi uma reivindicação da vereadora Jossuela quando ainda atuava como secretária municipal de Esportes. Além disso, vamos homenagear uma pessoa apaixonada pelo ciclismo e que foi muito importante em nosso município. Ele nos deixou uma lacuna muito grande, mas o seu nome será sempre lembrado pelo amor ao esporte”, destaca o prefeito Junior da Femac, que também garantiu a construção de um mural na ciclovia.

continua após publicidade .

A vereadora professora Jossuela Pirelli se manifestou satisfeita com o andamento das obras. “Fico contente em ver que a obra está caminhando e sendo executada. A ciclovia fica localizada entre o Bonezão e a Facnopar, com 2,7 quilômetros de extensão. Será asfaltada e terá iluminação. A obra mostra a força do esporte, da atividade física, sendo uma conquista para a população de Apucarana. É um espaço belíssimo onde as pessoas poderão andar com as bicicletas e fazer as suas caminhadas com toda segurança”, disse a vereadora.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, o professor Grillo destaca a importância da ciclovia para os apucaranenses. “A reivindicação da ciclovia foi feita pela vereadora Jossuela quando ela ainda exercia a chefia da Secretaria de Esportes. A obra veio em boa hora, pois Apucarana hoje conta com inúmeros ciclistas. É um esporte que cresceu muito na cidade e terá o nosso apoio”, disse Grillo.

A viúva de Vidor, Elisa Kagami, muito emocionada, adorou a homenagem feita ao marido. “Fico satisfeita e muito contente de ele estar sendo lembrado e homenageado daquilo que gostava. Tinha muitos amigos, muitos deles através do ciclismo”, comenta Elisa.Gilmar Martins, da equipe Bike Beer e que era amigo de Vidor, agradeceu o prefeito Junior da Femac pela obra que está sendo feita na saída para Londrina. Gilmar, o superintendente da Secretaria de Esportes, Tom Barros (que também faz parte da equipe), e alguns amigos do “Bike Beer” o qual Vidor fazia parte, pediram ao prefeito para colocar o nome dele na ciclovia logo que ele faleceu. Na época, esposa e filha ficaram emocionadas com a homenagem.

continua após publicidade .

“O Irmo merece muito essa homenagem, era uma pessoa dedicada e o nosso fotógrafo nos passeios e trilhas. Tinha uma paixão enorme pelo ciclismo”, resalta Gilmar.

De acordo com ele, Apucarana atualmente deve ter mais de 500 ciclistas e vários grupos de pedal que praticam o esporte em toda a região. “A equipe Bike Beer hoje conta com 40 participantes e praticamos o esporte todos os sábados, largando às 14 horas, defronte a catedral. Fazemos o percurso entre 40 a 60 quilômetros encarando as estradas rurais da cidade. Onde tem um caminho estamos passando visando saúde, o bem estar e a qualidade de vida”, finaliza Martins.