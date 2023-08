Apucarana ganha agência da cooperativa Unicred

Um grande evento ocorrido na noite desta terça-feira, 01, marcou o início das atividades da cooperativa Unicred, em Apucarana. A agência inaugurada está localizada na Rua Nagib Daher, 521, na região central da cidade.

continua após publicidade

A Unicred Vale tem 14 mil cooperados distribuídos em 16 agências e atua no Norte do Paraná, Vale do Itajaí (Santa Catarina) e na Região Norte do país, com agências em Belém e Manaus. Atualmente, a cooperativa administra mais de R$ 1,5 bilhões em ativos.

Foi fundada em 5 de maio de 1993 por um grupo de 33 médicos pioneiros que tinham dois objetivos principais: oferecer taxas bancárias mais atraentes em relação ao mercado e prestar serviços financeiros de modo simples e eficiente aos cooperados.

continua após publicidade

O Sistema Unicred é um dos maiores do cooperativismo de crédito do Brasil, com 33 anos de atuação no segmento, mais de R$ 25 bilhões de ativos totais e 14,1 bilhões na carteira de crédito, contando com mais de 286 mil cooperados e recém-eleita uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o ranking internacional da Great Place to Work.

Foto por TNOnline Inauguração contou com executivos da empresa e autoridades locais

A inauguração em Apucarana, contou com a presença do Dr. Wálmore Pereira de Siqueira Júnior, que é o Presidente da Unicred Vale, de Agnaldo Leandro Ábila, diretor-executivo da Unicred Vale e com o gerente da agência Apucarana, André Luis Faria, além de diversas autoridades municipais, como o prefeito Júnior da Femac, o presidente da Câmara dos Vereadores Luciano Augusto Molina Ferreira, entre outros.



continua após publicidade

Assista a matéria completa sobre a inauguração:

Siga o TNOnline no Google News