Apucarana Futsal volta a jogar no Lagoão em confronto direto

Maikon Gaburro, goleiro do Apucarana Futsal, durante partida na Série Prata

O Apucarana Futsal volta a jogar com apoio de sua torcida após duas rodadas fora de casa, no oeste do Paraná. A equipe entra em quadra nesta sexta-feira (16), no Ginásio de Esportes Lagoão, às 20 horas, pela 25ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense, contra o Mangueirinha.

A partida será um confronto direto, visto que ambos os times se encontram com a mesma pontuação na tabela, com 35 pontos. Os times brigam pela terceira posição da primeira fase do torneio. Isso porque eles já não conseguem alcançar o vice-líder Coronel Futsal, que tem 49 pontos. Restam apenas mais duas rodadas para o fim da primeira etapa do campeonato.

A equipe apucaranense também tenta se manter entre os quatro primeiros. Apaf, com 34 pontos, e Medianeira, com 33, seguem na cola para terminarem à frente na tabela de classificação.

“Assim como todos os jogos e não seria diferente agora na reta final dessa primeira fase, o jogo contra Mangueirinha em casa é de suma importância para que possamos estar bem colocados na classificação, já visando as fases decisivas do campeonato onde o índice técnico de cada equipe durante todo o campeonato, favorece a equipe a fazer o jogo de volta em casa, e justamente por isso contamos com o calor da torcida Apucaranense que sempre fez muita diferença nos jogos em casa”, comenta o técnico Márcio Rinaldo.

A equipe terá à disposição os atletas: Gaburro, Cleyson, Kauan, Guilherme, Rodrigo, Cabo, Sabará, Lourinho, Lucas Hirose, Danilinho, Luan, Soldado e Adryan.



Para algumas equipes do campeonato, a 25ª rodada já foi disputada na quarta-feira (14). Os resultados foram: Coronel Futsal 1 x 0 Quedas do Iguaçu; Toledo Futsal 6 x 4 Maringá/Afmm; São José dos Pinhais 1 x 0 Apaf; e Medianeira Futsal 3 x 5 São Miguel Futsal.

Com o fim da rodada neste final de semana, ainda restará a última, que vai acontecer dia 24 de setembro. Oito equipes se classificam à segunda fase, sendo dividias nos grupos A e B. A etapa será de pontos corridos, com jogos de ida e volta.

