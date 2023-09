Apucarana Futsal visita o Santa Helena pela Série Prata

Time do Apucarana Futsal

O Apucarana Futsal visita neste sábado (16) o time do Santa Helena pela oitava rodada da segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo acontece às 20 horas, no Ginásio Vila Rica.

A equipe apucaranense está na terceira posição e o adversário é o quarto colocado. Os dois times somam 10 pontos no Grupo B.

A rodada anterior foi de alívio para o Apucarana. A equipe venceu o Terra Rica, no ginásio do Lagoão, por 3 a 1, com gols de Vitor Bala, Deninho e Lambão. O último, inclusive, fez a partida de estreia.

Após a partida deste sábado, os Dragões do Norte têm mais dois confrontos pela segunda etapa do campeonato. O time enfrenta o Cianorte, fora de casa, e o Mariópolis, na última rodada, em Apucarana.

