Apucarana Futsal visita o Medianeira por vaga na semifinal

Medianeira e Apucarana Futsal se enfrentam na noite desta sexta-feira (20), a partir das 20h, pelo jogo da volta das quartas de finais da Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida de ida, disputada no ginásio do Lagoão, no último sábado (14), terminou com vitória apucaranense pelo placar de 5 a 3.

Com o resultado positivo no primeiro confronto, os Dragões do Norte podem jogar por empate que conseguirão avançar às semifinais. Em seus domínios, no Ginásio Antônio Lacerda Braga, o time de Medianeira precisará vencer para levar o jogo à prorrogação, independentemente do placar.

Os gols do Apucarana no Lagoão foram marcados pelos atletas Deninho, Bebê e Biruzinho.

O vencedor do confronto vai pegar na próxima fase quem avançar no confronto entre São José dos Pinhais e Mariópolis, que também será disputado na noite desta sexta-feira.

O clube tenta chegar pela primeira vez à Serie Ouro, mas precisará ser ao menos finalista da competição. No ano passado, bateu na trave e foi eliminado na prorrogação para o Mangueirinha na semifinal. O time chegou a ficar na frente do placar com um jogador a mais, porém, acabou cedendo o empate no final do jogo.

Apucarana quer disputar o Brasileirão

O clube informou que enviou à Confederação Brasileira de Futsal na quarta-feira (18) uma carta de intenção para disputar o Brasileirão, competição que será realizada pela primeira vez em 2024.

Segundo o presidente Danylo Acioli, o Apucarana ter disputado a fase mata-mata da Série Prata pela terceira vez consecutiva é uma chance do clube conseguir ingressar no torneio nacional. “Nós entendemos que em três anos seguidos chegando nos playoffs, demonstrando que dentro do futsal mais competitivo do Brasil nós estamos sempre chegando, que o Apucarana consegue comportar, até por conta de ginásio, estrutura e o próprio projeto, a participação no Brasileirão”, afirmou.

