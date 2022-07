Apucarana Futsal visita o Colombo; jogo será transmitido em telão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Espaço das Feiras terá telão com transmissão da partida, que acontece em Colombo

O Apucarana Futsal visita neste sábado (16) o Colombo para mais uma rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo, válido pela 16ª rodada, acontece às 19h30, no Ginásio Leandro Alberti, em Colombo.

continua após publicidade .

O treinador Márcio Rinaldo contará com os seguintes jogadores: Gaburro, Cleison, Luan, Guilherme, Cabo, Preá, Danilinho, Lourinho, Minatti, Lucas Hirose, Rodrigo e Adryan.

O torcedor do Apucarana Futsal poderá acompanhar a partida durante o Festival de Caldos, que acontecerá no Espaço das Feiras. De acordo com o clube, um telão será colocado, com a transmissão do jogo.

continua após publicidade .

O Apucarana se encontra na quinta posição da competição, com 21 pontos. Os mandantes tem 13 pontos, na 12ª posição.

Siga o TNOnline no Google News