Apucarana Futsal vence primeira fora de casa na Série Prata

Time do Apucarana Futsal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Apucarana Futsal venceu pela primeira vez fora de casa na Série Prata do Campeonato Paranaense de 2023. A equipe ganhou do Guaíra pelo placar de 4 a 3, no Ginásio de Esportes Robinson Reis, na noite de sábado (27), em partida válida pela 10ª rodada da primeira fase.

continua após publicidade

Os gols da equipe apucaranense foram marcados por Mateus Cabo (3) e Felipe Otto. O resultado fez os Dragões do Norte subirem para a sétima posição. Os mandantes permaneceram na 14ª colocação.

-LEIA MAIS: Com um a menos, Apucarana Sports vence o Paraná Clube em Curitiba

continua após publicidade

Com a expulsão de Léo na rodada anterior, o goleiro Gabriel Siqueira foi quem defendeu o Apucarana Futsal. O time também contou com a volta de Lucas Hirose, que estava emprestado ao Rio Branco de Paranaguá, para a disputa da Copa do Mundo Sub-21.

No próximo sábado (3), o Apucarana, que soma 16 pontos, atua em Tibagi contra o time local.

Siga o TNOnline no Google News