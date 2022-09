Apucarana Futsal vence o Toledo fora de casa; veja como ficou a tabela

Da Redação

A partida aconteceu no Ginásio Alcides Pan, em Toledo, no oeste do Paraná

O Apucarana Futsal venceu por 3 a 2 o Toledo Futsal nesta quarta-feira (7), fora de casa, pela 23ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida aconteceu no Ginásio Alcides Pan, em Toledo, no oeste do Paraná.

A equipe da casa saiu do primeiro tempo com a vitória parcial de 1x0. Já na segunda etapa, o time apucaranense virou o placar, marcando com Sabará, Luan e Soldado. Atrás, o Toledo, com muita pressão, conseguiu fazer o segundo gol nos minutos finais, mas foi derrotado pelo Apucarana.

Com o empate do Medianeira na rodada, por 4 a 4 contra o São José dos Pinhais, os Dragões do Norte subiram para a terceira posição, somando 34 pontos na tabela de classificação. O Toledo permaneceu na 11ª posição, com 21.

O próximo jogo do Apucarana Futsal será um confronto direto contra o Medianeira, fora de casa, neste próximo sábado (10), no Ginásio Antônio Lacerda Braga, às 20h. Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, a equipe apucaranense também enfrentará o Mangueirinha e o Cianorte.

Os outros resultados da rodada foram:

Colombo 2 x 5 Mangueirinha

Guaíra 6 x 2 APAF Paranaguá

São José dos Pinhais 4 x 4 Medianeira

Coronel 5 x 2 São Miguel

Quedas do Iguaçu 2 x 4 Maringá

Veja como ficou a tabela após a rodada:

fonte: Reprodução





