Apucarana Futsal vence o Medianeira por 5 a 3 no Lagoão

O Apucarana Futsal venceu o Medianeira com um placar de 5 a 3, na noite deste sábado (14), no Ginásio de Esportes Lagoão, em Apucarana (PR).



O jogo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paranaense de Futal Série Prata, foi o primeiro de dois jogos que definem a próxima fase.

O técnico Luizinho, do Apucarana Futsal, comemorou o resultado do Apucarana em mais um jogo em casa.

"Muito feliz em ver nosso time aguerrido, a entrega de todos para sair na frente nesta disputa diante da melhor equipe do campeonato. Não sou eu quem fala, são os números. Estamos vivos, vamos honrar o Apucarana em busca da vaga na semifinal e depois pela busca do acesso. Agora é descansar, comemorar e, a partir de segunda, nos preparar para encará-los na casa deles, o que é muito difícil", disse.

Os gols foram marcados pelos jogadores Deninho, Bebê e Biruzinho. Com o resultado, a equipe de Apucarana vai para o próximo jogo com a vantagem do empate.

