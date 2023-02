Apucarana Futsal vence o campeão da Libertadores

Da Redação

O time do Oeste do Estado no ano passado foi vice-campeão estadual

O time do Apucarana Futsal começou com o pé direito a temporada de 2023. Nesse sábado (25/02), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a equipe do treinador Márcio Rinaldo, que promoveu sete estreias, venceu o Cascavel, atual campeão da Libertadores, pelo placar de 2 a 0, com gols de Luan e Leozinho no segundo tempo. As duas equipes estão se preparando para o Campeonato Paranaense, com o Apucarana disputando a Série Prata e o Cascavel participando da Série Ouro. Inclusive, o time do Oeste do Estado no ano passado foi vice-campeão estadual.

Antes de iniciar a Série Prata, o Apucarana Futsal realizará mais um amistoso no Ginásio do Lagoão. Nesta quarta-feira (01/03), às 20 horas, duelará contra o Corinthians-SP, campeão da Liga Nacional no ano passado.

O prefeito Junior da Femac esteve nesse sábado (25/02) no Lagoão e comemorou muito a vitória sobre os cascavelenses. “O Apucarana fez um ótimo jogo e começou bem a sua arrancada no ano vencendo o campeão da Libertadores. A equipe mostrou força em casa e nesta quarta-feira faz outro jogaço contra o Corinthians. Vamos apoiar o nosso time que está cada vez mais forte”, destaca o prefeito Junior da Femac, que antes do início do amistoso ganhou uma camisa oficial do Cascavel Futsal.

O vice-prefeito Paulo Vital também prestigiou o amistoso. “Assistimos um grande jogo, uma partida de alto nível e feliz pela conquista da vitória do Apucarana. O nosso time realizou um jogo perfeito e mostrou que brigará por uma vaga para a Série Ouro do próximo ano”, comentou o vice-prefeito Paulo Vital.

O presidente do Apucarana, Danylo Acioli, vibrou muito com o resultado. “Foi uma emoção muito grande e um jogo com cara de Liga Nacional e de quem quer ser campeão nesse ano. Agrademos aos torcedores que nos apoiaram, que assistiram um belo espetáculo e também a imprensa, os nossos patrocinadores e a Prefeitura de Apucarana. Vimos um time aguerrido em quadra e que pode chegar ao seu objetivo que é o futsal de elite do Estado”, frisou Acioli.

No confronto diante do Cascavel foram utilizados os atletas Léo, José Batista, Luan, Rodrigo, Mateus Cabo, Canhoto, Otto, Leozinho, Caio, Mello, Lucas Hirose, Danilinho e Marcinho.

O Apucarana Futsal estreia no Campeonato Paranaense da Série Prata no dia 4 de março, a partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes Vila Rica, em Santa Helena, contra a agremiação local.

