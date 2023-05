Apucarana Futsal vence Missal e soma 13 pontos na Série Prata

Da Redação

A partida foi realizada no Ginásio de Esportes Lagoão

O Apucarana Futsal venceu a equipe do Missal, pelo placar de 3 a 2, jogando em casa neste sábado (06), pela 8ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A partida foi realizada no Ginásio de Esportes Lagoão. Com o resultado, o time apucaranense sobe na tabela e soma mais três pontos.

Os gols do time apucaranense foram marcados por Leozinho, que voltou a jogar após lesão, e Luan. Dieguinho e Matias descontaram para os visitantes.

O jogo da 9ª rodada vai acontecer no dia 20 de maio, em Apucarana, no Ginásio Lagoão, a partir das 19h30, contra o Terra Rica Futsal.

Últimos jogos

O time apucaranense vem de empate contra o Palmas por 4 a 4 na última rodada, quando conseguiu o primeiro ponto fora de casa no campeonato. Com o resultado deste sábado, os Dragões do Norte se encontram com 13 pontos somados.

