Apucarana Futsal vence fora e avança às semifinais da Série Prata

O Apucarana Futsal venceu por 4 a 3 o Medianeira fora de casa, no Ginásio Antônio Lacerda Braga, no jogo de volta das quartas de finais da Série Prata do Campeonato Paranaense. O confronto aconteceu na noite desta sexta-feira (20).

Com o resultado, a equipe avançou às semifinais da competição. Na partida da ida, que aconteceu no ginásio do Lagoão, no último sábado (14), o Apucarana ganhou por 5 a 3.

O time apucaranense poderia empatar que mesmo assim se classificaria. Os gols dos Dragões do Norte foram marcados Lambão, Léo, Cabo e Deninho. Herick marcos os três da equipe mandante.

Agora, o Apucarana Futsal enfrentará o Mariópolis, que eliminou o São José Futsal. As datas ainda não estão definidas, mas os jogos da fase acontecerão entre os dias 4 e 20 de novembro. A decisão será fora de casa novamente. Quem avançar no confronto, além de disputar o título na final, se classificará à Série Ouro.

