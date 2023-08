Apucarana Futsal vence e assume liderança do Grupo B

O Apucarana Futsal é o novo líder do Grupo B da Série Prata do Campeonato Paranaense. O time da Cidade Alta subiu na tabela de classificação ao vencer o Santa Helena, no último sábado (12), por 3 a 2 no Ginásio de Esportes Lagoão.

A equipe apucaranense, comandada por Luiz Henrique, que estreou no Lagoão, soma agora seis pontos. Os gols da vitória dos Dragões do Norte foram feitos por Deninho (2) e Mateus Cabo. Sidney e Waze assinalaram para os visitantes.

O jogo foi válido pela terceira rodada da segunda fase da competição. O Apucarana volta à quadra, novamente no Lagoão, no próximo sábado (29), quando enfrenta o Cianorte, que está na terceira posição.

