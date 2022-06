Apucarana Futsal vai tentar a primeira vitória fora de casa

Da Redação

Quinto colocado no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal, com 16 pontos, o Apucarana Futsal vai em busca da primeira vitória fora de casa na competição. Esse objetivo o time do técnico Márcio Rinaldo tentará neste sábado (4), às 20 horas, no Ginásio de Esportes Luiz Balbino de Moraes, contra o Mangueirinha Esporte Clube. O duelo é válido pela 12ª rodada do primeiro turno da fase inicial.

Nesta partida, Márcio Rinaldo poderá contar com o retorno do ala Luquinha, que cumpriu suspensão na vitória por 5 a 3 sobre o Medianeira no último sábado à noite no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão). O jogador que volta ao time apucaranense já marcou três gols no campeonato.

O diretor do clube, Luís Fernando Milan, destaca que o Sicoob/Danês/Apucarana terá força máxima no Sudoste do Estado. “Teremos todo o elenco a disposição na partida em Mangueirinha em mais um jogo difícil pelo Campeonato Paranaense, com a expectativa de alcançar o primeiro triunfo longe dos nossos domínios. Temos que manter a pegada e a mesma disposição das partidas anteriores realizadas no Lagoão para conseguirmos a primeira vitória fora de casa”, comenta Milan.

No Sudoeste do Estado, o Sicoob/Danês deve contar com os atletas Maikon Gaburro, Cleison, Marinho, Rodrigo, Guilherme, Mateus Cabo, Preá, Danilinho, Lourinho, Luquinha, Luan, Minatti e Pazinato.

Após o jogo em Mangueirinha, o time apucaranense realizará mais duas partidas fora de casa pela sequência da competição. No dia 18 de junho atuará em Cianorte e no dia 25 joga em Paranaguá frente a Apaf. Esse confronto já será válido pela abertura do segundo turno. No turno inicial no Lagoão, o Apucarana havia vencido a agremiação do Litoral por 4 a 0.

O Mangueirinha está em décimo primeiro lugar na Série Prata com 10 pontos e na rodada passada empatou por um gol com o São José dos Pinhais no Sul do Estado. Até agora no campeonato o MEC tem duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Jogando em casa perdeu de 6 a 3 para o Coronel Vivida e de 5 a 4 para o Guaíra, empatou por cinco gols com o Medianeira e venceu o Cianorte por 5 a 3 e o Colombo por 5 a 2.

No ano passado pelo Campeonato Paranaense da Série Prata, Mangueirinha e Apucarana se enfrentaram por duas vezes. No primeiro turno no Ginásio de Esportes Lagoão houve empate por um gol e no returno atuando em casa o Mangueirinha venceu por 5 a 4.