Apucarana Futsal vai passar na televisão; entenda

Líder do Grupo B do Campeonato Paranaense da Série Prata com 6 pontos, o time do Apucarana Futsal vai receber o Cianorte/Guibon Foods na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela quarta rodada do primeiro turno da segunda fase da competição. A partida será transmitida para todo o Estado pela TV Paraná Turismo.

O presidente Danylo Acioli, do Apucarana Futsal, está empolgado com o próximo compromisso. “É uma alegria enfrentar a forte equipe de Cianorte defendendo a liderança do Grupo B do Paranaense. O jogo tem uma pitada muito especial para a cidade de Apucarana e para a nossa equipe porque é a primeira partida da Série Prata que será transmitida pela TV Paraná Turismo. Então nós torcedores apucaranenses precisamos fazer uma grande festa, lotar o Lagoão e mostrar o nosso cartão de visita. A nossa torcida é bela e organizada e, convoco todos a comparecer em nosso ginásio”, destaca Acioli.

A equipe comandada pelo treinador Luiz Henrique de Paula, o Luizinho, tenta a terceira vitória na segunda fase. No último final de semana também jogando no Lagoão, o Apucarana Futsal venceu o Santa Helena pelo placar de 3 a 2, com gols de Deninho (2) e Mateus Cabo. Os jogadores Sidney e Wesley descontaram para a equipe do Oeste do Estado.

“O Apucarana Futsal está muito bem na segunda fase do Campeonato Paranaense, vem de uma grande vitória e na próxima segunda-feira à noite jogando em casa será atração na TV Paraná Turismo. Se vencer o Cianorte dará um passo muito importante rumo à classificação para a terceira fase, com a equipe contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

O Apucarana Futsal lidera o Grupo B da Série Prata com 6 pontos, seguido por Terra Rica 5, Cianorte e Santa Helena 4, Mariópolis e Palmas com 3.

No Grupo A o líder é o São José dos Pinhais com 7 pontos, seguido por Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida e Medianeira 4, Missal 3 e Apaf/Paranaguá com 1 ponto.

INGRESSOS – O ingresso do jogo na próxima segunda-feira custará R$ 10,00. Todos pagam esse valor, que é meia-entrada. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Loja Esportes Camisa 10, na GRG Sport, no Yellow Stone e na Barbearia Parra. Também serão vendidos ingressos na segunda-feira momentos antes da partida no Ginásio Lagoão.

