Apucarana Futsal vai enfrentar Corinthians na pré-temporada

Diretoria do Apucarana Futsal esteve reunida nesta segunda-feira (30) com prefeito Junior da Femac

Os dois maiores times do futsal brasileiro, o Corinthians (atual campeão da Liga Nacional) e o Cascavel (atual campeão da Libertadores de Futsal) jogarão em Apucarana. Os jogos serão contra o Apucarana Futsal e acontecerão nos dias 25 de fevereiro e 1 de março, no ginásio do Lagoão. Além de um espetáculo para os torcedores, as partidas fazem parte da pré-temporada da equipe apucaranense visando a disputa da Série Prata do Paranaense de Futsal.

O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac e pelo vice Paulo Vital nesta segunda-feira (30), após reunião com Danylo Acioli, presidente do Apucarana Futsal, que esteve acompanhado do empresário e grande incentivador do esporte apucaranense, Luiz Hirose. Também estiveram presentes os vereadores Rodrigo Lievore e Jossuela Pirelli, e o diretor esportivo do Apucarana Futsal, Emerson Garcia.

O prefeito Junior da Femac afirma que os dois jogos serão um presente para os torcedores, que terão a oportunidade de ver os dois maiores times do futsal brasileiro. “Estudo da Federação Paranaense de Futsal apontou que o Apucarana Futsal foi o que teve a maior média de público no ano passado, não somente na Série Prata mas também considerando as séries Ouro e Bronze. O torcedor de Apucarana é apaixonado, com presença marcante nos ginásios e tenho certeza que lotará o ginásio do Lagoão nestes dois jogos”, comenta Junior da Femac.

O jogo contra o Cascavel será no dia 25 de fevereiro (um sábado), com horário previsto para as 19h30. Já a partida contra o Corinthians será no dia 1 de março (quarta-feira), a partir das 20 horas. “Vamos em breve comunicar o valor dos ingressos e como funcionará o esquema para a venda de ingressos”, informa o presidente do Apucarana Futsal.

Acioli afirma que a pré-temporada do Apucarana Futsal iniciará no dia 10 de fevereiro, com testes físicos, avaliações de saúde e posteriormente os treinamentos. “O nosso elenco é composto por 14 atletas, muitos com experiência nas séries Ouro e Prata”, observa Acioli, acrescentando que o Apucarana irá estrear na Chave Prata no dia 4 de março.

O vice-prefeito, Paulo Vital, reforça que a Prefeitura dará o apoio ao Apucarana Futsal, cedendo o ginásio do Lagoão para os jogos e outras praças esportivas para treinamento, como os ginásios Áureo Caixote e Estação Cidadania. “Ouvimos da direção do Apucarana Futsal que o Município possui uma das melhores estruturas esportivas do Estado e isso ficará à disposição dos atletas, além do suporte da ambulância e da Guarda Municipal nos jogos no Lagoão e do apoio no transporte quando os jogos forem fora de casa”, pontua Vital.

O empresário Luiz Hirose reafirmou que Apucarana é reconhecida pela receptividade. “Sempre recebemos bem quem vem jogar aqui, seja em competições ou em jogos amistosos. Os jogos contra o Corinthians e o Cascavel também servirão, além da preparação da equipe, de estímulo e inspiração para os jovens. Estamos ajudando a mobilizar os empresários para garantir o apoio necessário para que o Apucarana Futsal consiga o objetivo, que é o acesso à Série Ouro”, reforça Hirose.

