Apucarana Futsal vai a Mangueirinha para semifinal; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Apucarana Futsal parte a partir das 13 horas desta sexta-feira (18) para Mangueirinha, no oeste do Paraná, para uma das partidas mais importantes de sua história. O time, que venceu a partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, no Ginásio Lagoão, pelo placar de 4 a 1, poderá jogar por empate para se classificar à final e, consequentemente, assegurar uma vaga na Série Ouro de 2023.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Torcida é convocada para ajudar time rumo ao título do futsal feminino

O confronto será no Ginásio Luiz Balbino de Moraes, às 20 horas deste sábado (19). O resultado vitorioso no primeiro jogo da decisão coloca a equipe apucaranense em vantagem. No entanto, caso perca a partida por qualquer diferença de gols, será obrigado a vencer na prorrogação, diante da melhor campanha do adversário ao longo do campeonato.

continua após publicidade .

Durante o último treino em Apucarana antes da decisão, nesta quinta-feira (17), o goleiro Maikon Gaburro, um dos líderes da equipe, revelou que os jogadores trabalharam em quadras parecidas à que vão jogar em Mangueirinha, como a do 28. “Essa semana a gente priorizou trabalhar em quadras menores porque as dimensões de lá são menores que as do Lagoão. Então esse trabalho foi para que a gente consiga se adaptar para enfrentar a forte equipe deles”, disse.

Apesar da distância, o goleiro convidou os torcedores para acompanharem a partida na quadra do adversário. “Nós mais uma vez pedimos o apoio de todos, tivemos 31 jogos esse ano, contamos com a colaboração de vocês, quem puder ir estamos com excursão que está indo daqui para Mangueirinha no sábado. Quem não puder ir, nos acompanhe e torça, manda energias positivas. A gente agradece muito o carinho de todos, como vem sempre acontecendo, principalmente nos jogos em casa”, comenta.

O treinador Márcio Rinaldo garante que a equipe vai para o jogo com o time completo. “Vamos com força total, todos os atletas à disposição, todos querem jogar, eu estou muito motivado, a diretoria também, vamos levar torcedor para lá, ou seja, vamos para o tudo ou nada. É o jogo da vida, uma guerra no bom sentido e não podemos deixar passar essa oportunidade”, afirma o técnico.

continua após publicidade .

A outra semifinal acontece em São Miguel do Iguaçu, onde a equipe da casa recebe o Coronel Futsal, também às 20h, no Ginásio Joelson Marcelino. No jogo de ida, o time de Coronel Vivida venceu pelo placar de 1 a 0.

Vídeo

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News