Apucarana Futsal terá desfalque na estreia do returno da Série Prata

Da Redação

Equipe de Apucarana está na quarta colocação, com 17 pontos conquistados

Na noite do próximo sábado (25), fora de casa, o Apucarana Futsal fará a estreia no returno na primeira fase do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal, contra a Apaf/Paranaguá e jogará desfalcado do ala Luan, suspenso. Um dos destaques da equipe no primeiro turno, o jogador foi expulso no empate por dois gols com o Cianorte no último final de semana no Ginásio de Esportes Tancredo Neves.

continua após publicidade .

“Será um desfalque muito sentido, pois o Luan é uma peça muito importante da nossa equipe. Em compensação teremos a volta do Minatti, que estava suspenso. Mais uma vez vamos enfrentar um forte adversário e que está entre os três melhores colocados no campeonato”, destaca Luís Fernando Milan, diretor da agremiação apucaranense.

De acordo com ele, o confronto em Paranaguá teve mudanças de horário e local. Anteriormente a partida estava marcada para as 18 horas de sábado, no Ginásio de Esportes Albertina Salmon. Porém, a partida agora ocorrerá às 19h30, no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) João Hélio Alves.

continua após publicidade .

Será o duelo da terceira colocada, a Apaf, com 20 pontos, contra o quarto do campeonato, o Sicoob/Danês/Apucarana que soma 17 pontos conquistados.

No primeiro turno em jogo realizado no dia 19 de março no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), o time apucaranense venceu a Apaf por 4 a 0, com gols de Deninho (2), Minatti e Luquinha.

Naquela ocasião, o Apucarana também utilizou os jogadores Maikon Gaburro, Luan, Mateus Cabo, Marinho, Guilherme, Luís Hirose, Preá, Rodrigo, Lorinho e Douglas.

As equipes do Coronel Vivida e do São Miguel do Iguaçu lideram a competição com 28 pontos, seguidas por Apaf 20, Sicoob/Danês/Apucarana e Medianeita 17; São José dos Pinhais e Quedas do Iguaçu 16; Toledo 14; Mangueirinha 13; Colombo e Maringá 12; Guaíra e Cianorte 11 pontos.